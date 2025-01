Giappone, i colossi del gas puntano ad ampliare la flotta di navi per il trasporto

MeteoWeb

I tre giganti del trasporto marittimo giapponese puntano ad aumentare la loro flotta di navi per il trasporto di Gnl di oltre il 40% entro l’anno fiscale 2030. Lo riferisce il Nikkei. Secondo il quotidiano economico giapponese, Mitsui OSK Lines amplierà la flotta di navi Gnl del 40% arrivando a 140 unità entro il 2028, con l’obiettivo di raggiungere le 150 navi entro il 2030. Kawasaki Kisen prevede un aumento del 60% a 75 navi entro il 2030, mentre Nippon Yusen del 30% a 120 navi entro il 2028. Gli investimenti totali per le flotte di navi Gnl da parte di tutte e 3 le società nipponiche sono stimati in oltre 1 trilione di yen.

