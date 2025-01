Giorgia Meloni è atterrata all’aeroporto internazionale di Manama: l’agenda è ricca di impegni

MeteoWeb

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è atterrato all’aeroporto internazionale di Manama, capitale del Bahrein, dove è stato accolto tra gli altri dal Ministro degli Affari esteri, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, e dall’Ambasciatore d’Italia, Andrea Catalano. Meloni è attesa a Palazzo Qudaibiya, dove sarà accolta dal Principe Ereditario e Primo Ministro, Salman bin Hamad Al Khalifa. A Palazzo si terranno l’incontro con il Re del Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, il pranzo, cui parteciperanno i vertici istituzionali del Regno, e l’incontro con il Principe e Primo Ministro.

I dettagli

Quella di Meloni è la prima visita di un Presidente del Consiglio italiano in Bahrein, dopo oltre 50 anni di relazioni bilaterali (1972/2022). Il 17 ottobre 2023 si era tenuto a Palazzo Chigi un incontro del Presidente con il Re, Hamad Bin Isa Al-Khalifa, che nel corso del colloquio le aveva rivolto l’invito a recarsi in visita nel Regno. Oltre che con il Re, Meloni si incontra oggi con il Principe Ereditario e Primo Ministro Salman Bin Hamad Al-Khalifa (in carica dal 2020).

Nell’agenda bilaterale, la collaborazione in ambito commerciale e difesa, il dialogo inter religioso (in Bahrein si è recato in visita anche Papa Francesco nel 2022) e la situazione in Medio Oriente, considerato anche il ruolo della Nazione del Golfo come Presidente di turno della Lega Araba. Il Bahrein è indipendente dal 1971 ed è retto da una monarchia costituzionale. La Nazione ha svolto nell’area un ruolo pionieristico nei settori petrolifero, bancario, universitario.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.