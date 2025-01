Giornata nera per Bitcoin e le cripto di Trump: crolli record e perdite miliardarie scuotono il mercato

MeteoWeb

La giornata nera di Bitcoin, sceso temporaneamente sotto i 98 mila dollari, per poi recuperare almeno quota 101 mila (pari comunque a -3,5% in una sola seduta), si è riverberata naturalmente su tutto il settore delle criptovalute. Significativamente, però, a fare peggio di un mercato ‘depresso’ sono le due cripto più discusse degli ultimi giorni, ovvero quelle legate a Donald e Melania Trump. Lanciate poche ore prima dell’insediamento – con una scelta di tempo e un approccio giudicati discutibili – valueTrump e valueMelania hanno raccolto l’entusiasmo dei sostenitori, per poi registrare una caduta quasi ininterrotta, con una perdita teorica di quasi 11 miliardi di dollari.

Oggi la cripto del presidente americano scende ancora, -6,5% attestandosi a fatica sopra i 27 dollari: ben lontana dal record di 73,43 dollari registrato il 19 gennaio, valueTrump perde il 62,9% e scende al 32° posto fra le cripto più diffuse. I suoi 200 milioni di pezzi in circolazione hanno valore teorico di 5,40 miliardi di dollari, ma oltre all’entità della perdità subita dal massimo – più di 9,2 miliardi di dollari – colpiscono i frenetici scambi delle ultime 24 ore, per ben 3,7 miliardi.

La cripto valueMelania

Ancora peggio va per la cripto valueMelania, lanciata poche ore dopo quella del presidente: dopo avere toccato nei primissimi scambi quota 13 dollari (con un totale di 150 milioni di ‘pezzi’ in circolazione, e quindi un valore vicino ai 2 miliardi di dollari) oggi ha toccato il nuovo minimo sotto 2,30 dollari, pari a -81% dai massimi: di conseguenza la perdita di valore è di oltre 1,6 miliardi.

La sua capitalizzazione di 375 milioni di dollari peraltro l’ha fatta scivolare al 228° posto fra le criptovalute (era invece entrata nella top 100 subito dopo il lancio) dietro valute improbabili e fantasiose come ‘FartCoin’ e ‘Cat in a Dogs World’. Spicca comunque il ‘dinamismo’ dei suoi acquirenti: nelle ultime 24 ore ne sono state scambiate per oltre 150 milioni di dollari (quasi la metà della capitalizzazione), segno che in molti non vedono l’ora di disfarsene, magari per limitare le perdite.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.