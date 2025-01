Giuramento Trump, così l’antica Roma ha ispirato Washington D.C.

MeteoWeb

Lunedì 20 gennaio, Donald Trump presterà giuramento come Presidente degli Stati Uniti a Washington D.C., una città costruita per trasmettere potere e timore reverenziale. Ma forse in pochi sanno che la sua progettazione trae ispirazione dall’antica Roma. L’eredità dell’antica Roma ha esercitato una potente influenza sui municipi e sugli edifici parlamentari in tutto il mondo, e in particolare sulla forma e l’identità urbana di Washington D.C.. Con la sua architettura di ispirazione classica e il suo sistema politico, è evidente che i fondatori di Washington guardavano a Roma come modello.

Un tour dei monumenti più importanti di Washington chiarisce che la città americana è stata il prodotto di uno sforzo deliberato e concertato per emulare la capitale dell’Impero Romano. Perché una nuova nazione che si era appena liberata dell’Impero Britannico per fondare una repubblica avrebbe dovuto modellare la sua capitale su un impero europeo ormai scomparso? La pianificazione urbana romana, con la sua enfasi su un foro centrale, ampi viali principali, occasionali strade diagonali e ordine, ebbe una grande influenza sulla pianificazione di Washington e di altre grandi città nel XVIII e XIX secolo.

La caratteristica paesaggistica centrale di Washington è il Mall che collega gli edifici pubblici circostanti, i musei e i monumenti. Il Mall oggi è un sito per importanti raduni. All’estremità opposta del Mall rispetto al Campidoglio si trova il Lincoln Memorial, costruito per assomigliare al Partenone, simbolo della democrazia. Il Washington Monument si trova al centro del Mall.

Prima che Washington D.C. fosse costruita nel 1790, l’area era una campagna scarsamente popolata nel Maryland e in Virginia. L’architetto francese Pierre L’Enfant, che aveva combattuto nella Rivoluzione americana, progettò la città per rappresentare gli ideali democratici fondanti della nazione. La organizzò con assi radiali che collegavano i principali monumenti architettonici come il Campidoglio e la Casa Bianca.

Il precedente per questo fu la struttura del XVI secolo di Roma che creò assi radiali dal papato alle chiese importanti. Invece di importanti edifici religiosi che definivano la gerarchia architettonica, il piano urbanistico della città di Washington D.C. definì gli edifici politici come di fondamentale importanza. L’Enfant collocò l’edificio del Campidoglio sul punto più alto. Gli edifici governativi più importanti hanno una funzione che va oltre quella di ospitare dipartimenti governativi: sono simboli dello Stato.

L’architettura di Washington e i precedenti di design che rappresenta sono importanti per comprendere come i primi leader degli Stati Uniti immaginarono lo sviluppo e l’identità del loro nuovo Paese. La natura neoclassica della città era un allontanamento dall’architettura pre-rivoluzionaria in America, che era costituita da strutture cubiche in legno con alcuni elementi classici. Gli edifici di Washington furono deliberatamente modellati su antichi templi romani.

Ecco alcuni degli elementi più caratteristici di Washington D.C. ispirati a Roma.

Il Campidoglio degli Stati Uniti

Ispirata alla Basilica di San Pietro a Roma, la grande cupola del Campidoglio si erge come simbolo di democrazia, ma è fatta di ghisa, non di pietra. La costruzione del Campidoglio iniziò nel 1793. Fu il risultato di una gara tra progetti, tre dei quali erano ispirati ad antichi edifici classici e gli altri erano per lo più in stile rinascimentale. Thomas Jefferson, che era segretario di Stato, voleva che l’edificio fosse una replica di un antico tempio romano. Suggerì che fosse ispirato al Pantheon romano, con una rotonda a cupola circolare. Il suo design intendeva evocare gli ideali che guidarono i fondatori della nazione mentre delineavano la nuova repubblica.

Le truppe britanniche bruciarono il Campidoglio nel 1814 e dovette essere ricostruito. L’edificio ha subito diverse ristrutturazioni, tra cui la cupola originale in legno e rame sostituita con l’attuale in ghisa a metà del 1800.

È stato suggerito che la decisione di L’Enfant di collocare il Campidoglio su Jenkin’s Hill intendesse imitare il Campidoglio romano, sebbene non sia certo che fosse così. La decisione di adottare il nome “Campidoglio” per la sede della legislatura è carica di implicazioni classiche, ma non è un’imitazione accurata di Roma. Il Senato romano non si riuniva effettivamente sul Campidoglio romano. I padri fondatori trassero questa falsa impressione da un errore nel Racconto del monaco di Geoffrey Chaucer che fu ripetuto nelle opere di Shakespeare.

La decisione di chiamare l’edificio Campidoglio ruppe con la tradizione di denominazione consolidata in America, quindi si ritiene che sia stata un’allusione deliberata all’antica Roma.

La grandiosità e il simbolismo dell’edificio lo hanno reso un’icona mondiale della democrazia. È stato ampiamente copiato ed è noto in tutto il mondo attraverso i media e un gran numero di film.

Washington Monument

Ispirata agli obelischi egizi, un elemento fondamentale delle conquiste dell’antica Roma, questa imponente struttura riflette l’ambizione dell’America di rivaleggiare con la grandiosità del mondo classico. Il Washington Monument è un semplice obelisco di pietra rastremato con una cima piramidale. La struttura, completata nel 1884, è la struttura più alta di Washington D.C..

Biblioteca del Congresso

Le sue cupole ispirate al Rinascimento e le sue intricate sculture rivaleggiano con le grandi biblioteche di Roma, con tunnel nascosti che collegano direttamente la conoscenza al potere.

La Casa Bianca

Il suo design palladiano rispecchia le grandi ville dell’antica Roma, enfatizzando armonia e ordine, ma sotto la sua eleganza si cela un passato segnato dal fuoco della guerra del 1812. La Casa Bianca era originariamente una tenuta in stile georgiano. Tuttavia, gli inglesi la bruciarono nel 1814 e fu ricostruita come una villa neoclassica. È il simbolo architettonico del ramo esecutivo degli Stati Uniti e una delle residenze più famose al mondo.

Union Station

Progettata sulle Terme Romane di Caracalla, i suoi enormi soffitti a botte e i motivi classici portano la potenza dell’impero nel centro dei trasporti americano.

Lincoln Memorial

Progettato nello stile di un tempio dorico greco, incarna gli stessi ideali classici che Roma un tempo ammirava nei suoi monumenti di potere. Questo edificio, completato all’inizio del XX secolo, ha una statua seduta di Abraham Lincoln alta 5,8 metri. È uno degli edifici più famosi di Washington ed è stato il sito del famoso discorso “I have a Dream” di Martin Luther King Jr. nel 1963.

Jefferson Memorial

Con la sua cupola simile al Pantheon e le sue maestose colonne, questo omaggio a Jefferson riecheggia la grandiosità architettonica dei più grandi spazi civici di Roma. L’architetto John Russell Pope progettò il monumento per riflettere l’ammirazione di Jefferson per l’architettura romana. Il monumento è modellato sul Pantheon di Roma e sulla Villa Capra di Andrea Palladio.

Le incisioni sul frontone raffigurano Thomas Jefferson con altri quattro uomini che contribuirono a redigere la Dichiarazione di Indipendenza. La sala del memoriale è uno spazio aperto circondato da colonne in marmo del Vermont, con una statua in bronzo di Thomas Jefferson alta 5,8 metri in piedi sotto la cupola.

Palazzo della Corte Suprema degli Stati Uniti

Le sue imponenti colonne corinzie, ispirate al Tempio di Giove di Roma, rafforzano la gravità della legge e della giustizia in una città costruita per riflettere l’ordine.

Cattedrale nazionale

Nonostante il suo stile neogotico medievale, la cattedrale incorpora i principi ingegneristici romani, fondendo grandiosità spirituale e strutturale.

Castello Smithsonian

Sebbene il suo stile romanico tenda al medievale, la sua posizione strategica riflette il concetto romano di un centro cittadino dedicato alla cultura e all’apprendimento.

Treasury Building

Con colonne classiche che ricordano i templi romani, questo edificio simboleggia la forza finanziaria, proprio come l’antica tesoreria imperiale.

Federal Reserve Building

Traendo spunto dall’eredità di Roma di imponenti strutture civiche, questa fortezza neoclassica della finanza governa silenziosamente l’economia della nazione.

Georgetown University

Le sue guglie gotiche possono distinguersi, ma la sua disposizione segue la tradizione romana delle istituzioni accademiche come cuore della vita intellettuale.

National Museum of African American History and Culture

Sebbene il suo design sia moderno, la sua forma a più livelli riflette forme classiche che onorano il passato e plasmano il futuro.

Il Pentagono

Ispirato alla simmetria classica, il design a cinque lati del Pentagono è stato costruito per l’efficienza, proprio come gli accampamenti militari di Roma che un tempo si estendevano sul suo vasto impero.

McPherson Square Station

Anche le moderne infrastrutture della città rendono omaggio al genio romano della pianificazione urbana pratica e del movimento.

Freer Gallery of Art

L’esterno e l’interno neoclassici della galleria mostrano un profondo rispetto per l’equilibrio e le proporzioni, tratti distintivi del design romano che continuano a influenzare l’estetica moderna.

Adams Morgan Storefronts

Sebbene lontane dal classico, le facciate colorate e i vivaci murales di Adams Morgan riflettono l’amore di Roma per l’arte pubblica e la narrazione attraverso lo splendore visivo.

