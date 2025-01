Gondolieri sub recuperano 8 quintali di rifiuti nei rii a Venezia | FOTO

MeteoWeb

Prima immersione dell’anno per i gondolieri sub che questa mattina a Venezia hanno ripulito i fondali di alcuni rii recuperando 8 quintali di rifiuti. L’intervento è stato fatto nei rii della Ca’ di Dio, da Canale di San Marco a Campo San Martin, di San Martin-Arco, dei Scudi-Santa Ternita, dal termine del rio precedente fino all’uscita nel rio di San Francesco della Vigna, pulito a sua volta per l’intera lunghezza, dall’incrocio con rio delle Gorne (mura Arsenale) e rio di Santa Giustina. Il bilancio, al termine dell’immersione, è stato appunto di 8 quintali di rifiuti recuperati tra cui: un monolito in marmo immerso nelle acque in zona Campo Santa Giustina, che presumibilmente si è staccato da una delle fondamenta; due grandi termosifoni in ghisa; diversi tubi in pvc per l’edilizia; due grandi batterie per auto; una ventina di copertoni; un amplificatore per chitarra elettrica; un centinaio di bottiglie in vetro e plastica; una transenna di ferro e un sotto cappa professionale in ferro per cucine da ristorante.

“Un’iniziativa nata nel 2019 quasi per gioco e che nel tempo è diventato un impegno costante portato avanti grazie ai volontari dell’Associazione Gondolieri“, ha commentato il consigliere delegato alla Valorizzazione della gondola nel sistema di mobilità della Città Antica, Aldo Reato, presente per l’inizio dei lavori alle prime ore del mattino. “L’amministrazione comunale ha sempre sostenuto questa attività, offrendo il proprio supporto ai gondolieri la cui figura rappresenta Venezia nel mondo. Un grazie a loro, ma anche a Veritas e alla Polizia locale che prestano il loro fondamentale supporto in occasione delle immersioni”.

Come accaduto nelle precedenti occasioni, infatti, i rifiuti sono stati recuperati grazie al supporto di un’imbarcazione del Gruppo Veritas, che si occuperà del loro corretto smaltimento. L’attività di pulizia, coordinata dalla Direzione Sviluppo Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde pubblico, è stata opera dei volontari dell’Associazione gondolieri di Venezia che, come nelle precedenti occasioni, insieme ai tecnici del Comune hanno individuato la zona in cui effettuare l’immersione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.