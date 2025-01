Dalla gravità lunare alle nuove frontiere tecnologiche, oggi storico lancio di Blue Origin

MeteoWeb

Blue Origin è pronta a inaugurare il 2025 con il primo lancio suborbitale dell’anno. La missione, denominata NS-29, partirà dal Launch Site One, nel Texas occidentale, oggi alle 11:30 EST (17:30 ora italiana). Oltre alla spettacolarità del volo, la missione mira a un obiettivo ambizioso: simulare la gravità lunare per circa 2 minuti, una pietra miliare per la ricerca spaziale.

Dettagli del lancio e della missione di Blue Origin

Il razzo New Shepard, senza equipaggio, trasporterà 30 esperimenti, di cui 29 sono sviluppati per conto della NASA e focalizzati su tecnologie lunari. Tra questi, ci sono dispositivi volti a migliorare le future missioni del programma Artemis, che prevede di riportare astronauti sulla Luna entro il 2027.

Per simulare la gravità lunare (¼ di quella terrestre), il modulo di rientro di New Shepard utilizzerà i suoi propulsori per generare una rotazione di 11 giri al minuto. Ciò consentirà ai ricercatori di testare strumenti e tecnologie in un ambiente simulato, riducendo significativamente i costi rispetto a esperimenti direttamente sulla Luna.

Se per qualsiasi motivo il lancio non dovesse avvenire oggi, Blue Origin ha previsto una finestra temporale che si estende fino al 31 gennaio per garantire il successo della missione. Questo margine di flessibilità consente di gestire eventuali problemi tecnici o condizioni meteo sfavorevoli.

Gli esperimenti a bordo

Gli esperimenti trasportati da New Shepard coprono un ampio spettro di tecnologie innovative. Tra i più significativi troviamo:

Electrostatic Dust Lofting (NASA Kennedy Space Center): studia come la polvere lunare si carica elettricamente e si solleva sotto l’esposizione alla luce ultravioletta;

(NASA Kennedy Space Center): studia come la polvere lunare si carica elettricamente e si solleva sotto l’esposizione alla luce ultravioletta; Fluidic Operations in Reduced Gravity Experiment (NASA JPL): analizza la gestione di gas e liquidi in condizioni di gravità ridotta;

(NASA JPL): analizza la gestione di gas e liquidi in condizioni di gravità ridotta; Honey Bubble Excitation Experiment (Honeybee Robotics): osserva il comportamento delle bolle in liquidi viscosi sulla superficie lunare;

(Honeybee Robotics): osserva il comportamento delle bolle in liquidi viscosi sulla superficie lunare; Soil Properties Assessment Resistance and Thermal Analysis (SPARTA) : sviluppato dal JPL, testa un toolkit per analizzare le proprietà meccaniche e termiche del suolo sotto la superficie lunare;

: sviluppato dal JPL, testa un toolkit per analizzare le proprietà meccaniche e termiche del suolo sotto la superficie lunare; Lunar-g Combustion Investigation (LUCI) : mira a comprendere come i materiali bruciano in gravità lunare;

: mira a comprendere come i materiali bruciano in gravità lunare; Film Evaporation MEMS Tunable Array Micropropulsion System (FEMTA) (Purdue University): valuta l’efficacia di un micropropulsore innovativo basato sull’acqua.

Questi esperimenti non solo supportano le missioni Artemis, ma aprono anche nuove opportunità per l’esplorazione commerciale e scientifica del sistema solare.

Un volo breve ma significativo

Se tutto procederà secondo i piani, la missione durerà circa 10-11 minuti. Durante il volo, il razzo booster di New Shepard rientrerà autonomamente sulla Terra, atterrando verticalmente vicino alla piattaforma di lancio. La capsula, contenente gli esperimenti, raggiungerà un’altezza superiore ai 100 km (superando la linea di Kármán che segna l’inizio dello Spazio) per poi rientrare dolcemente con paracadute.

Innovazione e ispirazione

Oltre agli esperimenti scientifici, il razzo trasporterà migliaia di cartoline inviate da studenti di tutto il mondo attraverso il programma educativo “Club for the Future” di Blue Origin, volto a ispirare le nuove generazioni verso carriere nelle discipline STEM.

Lancio Blue Origin, il significato della missione NS-29

Il volo NS-29 rappresenta un passo significativo verso lo sviluppo di tecnologie sostenibili per l’esplorazione lunare e planetaria. La capacità di simulare la gravità lunare in un contesto economico e controllato accelera il progresso tecnologico e aumenta le probabilità di successo delle future missioni Artemis.

