Groenlandia, l’interesse degli USA è sempre più concreto: la conferma del vicepresidente eletto | VIDEO

Il vicepresidente eletto JD Vance ha chiarito in un’intervista a FOX News che l’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia è molto reale: “non dobbiamo usare la forza militare. Abbiamo già truppe in Groenlandia. La Groenlandia è davvero importante per l’America. Strategicamente. Ha un sacco di grandi risorse naturali. Il mio amico Donald Trump Junior è stato lì un paio di giorni fa. E sai cosa gli hanno detto? Che vogliono che la gente della Groenlandia abbia maggiori opportunità, che vogliono avere la capacità di poter sviluppare le risorse di cui dispongono”.

Poi ha aggiunto: “dobbiamo anche assicurarci che la Groenlandia sia adeguatamente tutelata da una prospettiva di sicurezza americana. E francamente, l’attuale leadership, il governo danese, non ha fatto un lavoro sufficiente per proteggere la Groenlandia. Penso che ci sia effettivamente una vera opportunità qui per noi di assumere la leadership, per proteggere la sicurezza dell’America, per garantire che quelle incredibili risorse naturali vengano sviluppate”.

Groenlandia, conferme sull'interesse concreto degli USA

