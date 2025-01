Groenlandia, Donald Trump jr. in visita: nuova tensione sull’isola strategica contesa dagli USA

MeteoWeb

Donald Trump jr., figlio maggiore del presidente eletto degli Stati Uniti, ha intenzione di visitare la Groenlandia, territorio autonomo appartenente alla Danimarca che il tycoon ha detto di voler comprare. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri danese: “abbiamo preso noto della visita prevista in Groenlandia di Donald Trump jr. Dal momento che non è una visita ufficiale americana, non abbiamo altri commenti da fare”. Prima di Natale, il presidente eletto aveva affermato: “per l’obiettivo della libertà e della sicurezza nazionale nel mondo, gli Stati Uniti ritengono che la proprietà ed il controllo della Groenlandia sono un’assoluta necessità”. Immediata la replica dell’isola situata nell’Artico, che ha fatto sapere di non essere in vendita, come già detto nel 2019, quando lo stesso Trump aveva fatto analoghe dichiarazioni.

Non è chiaro per quando sei prevista la visita di Trump jr,. ma si sa che il premier della Groenlandia, Mute Egede, era atteso mercoledì a Copenaghen da re Frederik X, ma ha rinviato il viaggio per ragioni di agenda. In ogni caso il figlio del presidente non dovrebbe incontrare alcun funzionario locale. La Groenlandia fa da tempo gola agli Stati Uniti – ci furono già altri tentativi di acquisire il territorio nei decenni passati – perché ricca di giacimenti di oro, argento, rame e uranio, oltre a potenziali riserve petrolifere nella piattaforma offshore. Ma anche Russia e Cina hanno messo gli occhi sulle risorse dell’isola che si trova in una posizione strategica.

