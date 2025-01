L’IA genera mappe delle future alluvioni: nuovo strumento

MeteoWeb

Un nuovo strumento basato sull’intelligenza artificiale (IA) è in grado di creare mappe satellitari realistiche delle future alluvioni. È quanto emerge da uno studio guidato dall’Università di Granada (UGR) e pubblicato su Ieee Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Il team di ricerca ha utilizzato una rete generativa (pix2pixHD) per creare immagini satellitari sintetiche degli effetti di future alluvioni, nonché degli effetti di azioni positive per farvi fronte come la riforestazione. Lo strumento combina l’apprendimento profondo con mappe di segmentazione generate da modelli delle alluvioni basati sulla fisica. Questo approccio migliorato supera non solo il modello di apprendimento profondo puro, ma anche le soluzioni manuali, riducendo significativamente gli errori di previsione e migliorando l’affidabilità delle immagini.

Il team di ricerca ha valutato la generalizzabilità del loro metodo utilizzando più set di dati di telerilevamento e di eventi correlati al clima. Inoltre, i ricercatori hanno reso disponibile alla comunità scientifica il loro codice, nuove metriche e un ampio set di dati, tra cui oltre 30.000 triplette di immagini HD etichettate per la traduzione immagine-immagine guidata dalla segmentazione, che equivale a 5,5 milioni di immagini a 128128 pixel.

