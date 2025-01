IA, Trump annuncia il progetto ‘Stargate’: pronti 500 miliardi di dollari

MeteoWeb

Donald Trump ha annunciato un nuovo progetto di intelligenza artificiale, denominato “Stargate”, che prevede investimenti per “almeno 500 miliardi di dollari” negli Stati Uniti. Circondato alla Casa Bianca da Larry Ellison, capo di Oracle; di Sam Altman, Ceo di OpenAI; e Masayoshi Son, a capo della holding giapponese SoftBank, il presidente americano ha annunciato la creazione di questa “nuova società americana che investirà almeno 500 miliardi di dollari in infrastrutture di intelligenza artificiale negli Stati Uniti e agirà molto, molto rapidamente per creare più oltre 100.000 posti di lavoro americani”.

Stargate riunisce lo specialista del cloud Oracle, la società di investimenti giapponese SoftBank e la startup di intelligenza artificiale generativa OpenAI. La presentazione di Donald Trump è avvenuta alla Casa Bianca, alla presenza dei dirigenti di queste tre aziende. Il Ceo di SoftBank, Masayoshi Son, ha affermato che la joint venture “inizierà a investire immediatamente 100 miliardi di dollari”, con l’obiettivo di raggiungere i 500 miliardi di dollari in quattro anni. Donald Trump ha spiegato che questo impegno si aggiunge a quello già assunto da Masayoshi Son a metà dicembre, riguardante 100-200 miliardi di dollari di investimenti nel settore tecnologico americano nei prossimi quattro anni. Larry Ellison, Ceo e co-fondatore di Oracle, ha rivelato che il progetto si è concentrato principalmente sulla costruzione di data center. “I primi sono già in costruzione in Texas”, vicino ad Abilene (nord-est), ha detto.

Lo sviluppo del cloud, dell’intelligenza artificiale in generale e dell’intelligenza artificiale generativa in particolare, richiede enormi capacità di archiviazione dei dati, il che ha aumentato la necessità di data center. Donald Trump ha assicurato che la creazione di “Stargate” creerà “quasi immediatamente più di 100.000 posti di lavoro” negli Stati Uniti. Questa nuova joint venture “costruirà l’infrastruttura fisica e virtuale per supportare la prossima generazione di intelligenza artificiale”, ha affermato il presidente americano. Masayoshi Son ha aggiunto che il gigante americano dei semiconduttori Nvidia era uno dei partner del progetto.

Questi investimenti “sono denaro che normalmente sarebbe andato alla Cina o ad altri paesi, ma in particolar modo alla Cina”, ha affermato Donald Trump. A turno, i tre hanno ringraziato Donald Trump. “Non avremmo potuto farcela senza di voi”, ha detto Masayoshi Son.

