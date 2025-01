Il premier della Groenlandia: “vogliamo essere indipendenti dalla Danimarca, basta colonialismo”

MeteoWeb

Il Primo Ministro della Groenlandia, Mute Egede, ha sottolineato il suo desiderio di perseguire l’indipendenza dalla Danimarca: “È giunto il momento che noi stessi facciamo un passo avanti e diamo forma al nostro futuro, anche per quanto riguarda le persone con cui collaboreremo strettamente e chi saranno i nostri partner commerciali. La storia e le condizioni attuali hanno dimostrato che la nostra cooperazione con il Regno di Danimarca non è riuscita a creare una piena uguaglianza“.

“È giunto il momento per il nostro Paese – ha detto ancora Egede – di fare il passo successivo. Come altri paesi del mondo, dobbiamo lavorare per rimuovere gli ostacoli alla cooperazione – che possiamo descrivere come le catene del colonialismo – e andare avanti. Spetta al popolo della Groenlandia decidere sull’indipendenza“.

