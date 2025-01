Il segreto per non sprecare cibo e aiutare l’ambiente? Usare (bene) il congelatore

MeteoWeb

Conservare gli avanzi delle feste nel congelatore non solo prolunga la loro durata, ma può anche aiutare a ridurre il crescente fenomeno dello spreco alimentare nelle famiglie, suggerisce una nuova ricerca. Un’indagine nazionale ha infatti rivelato che circa il 6% degli alimenti sprecati dalle famiglie negli Stati Uniti riguarda i prodotti surgelati. I ricercatori, basandosi sul contributo relativamente ridotto dei surgelati allo spreco alimentare, affermano che incoraggiare i consumatori a rifornire i propri congelatori potrebbe essere un valido metodo per prevenire il deterioramento precoce degli alimenti.

Lo studio ha evidenziato un aspetto positivo: sebbene lo spreco alimentare complessivo rimanga elevato, il congelamento degli alimenti è stato associato a una riduzione della quantità di cibo che finisce nella spazzatura. “Lo spreco di cibo non è solo una perdita economica, ma provoca anche un danno ambientale perché oltre il 90% del cibo sprecato finisce in discarica, producendo emissioni di gas serra“, afferma Lei Xu, primo autore dello studio e borsista post-dottorato specializzato in economia agricola e alimentare presso la Ohio State University. “I risultati suggeriscono che in futuro, se riusciremo a incoraggiare le famiglie ad adottare comportamenti di congelamento domestico, questo piccolo cambiamento nelle abitudini di conservazione degli alimenti potrà avere un grande impatto ambientale“.

Xu ha lavorato allo studio con lo studente laureato Ran Li e con Brian Roe, professore di economia agricola, ambientale e dello sviluppo presso l’Ohio State. La ricerca è stata recentemente pubblicata sul British Food Journal. Roe, che da anni studia gli sprechi alimentari delle famiglie, sottolinea che questo è il primo studio a indagare il ruolo specifico dei surgelati nel contesto degli sprechi alimentari. Recenti stime indicano che negli Stati Uniti si spreca circa il 30% del cibo, e altre ricerche di Roe suggeriscono che questo comportamento sia in aumento.

“Il fatto che lo spreco di cibo sia ancora in aumento può suggerire ai politici che potrebbero essere utili delle campagne per educare le famiglie a bilanciare il comportamento di acquisto e a sfruttare al meglio il cibo che comprano“, commenta Xu. Secondo lo studio, l’85% delle famiglie statunitensi acquista alimenti surgelati e il 55% dei partecipanti ha dichiarato di farlo per ridurre gli sprechi. Gli acquirenti di surgelati tendono a fare la spesa meno frequentemente (da due a tre volte al mese) e a vivere in famiglie con un reddito annuo inferiore a 50.000 dollari. Le categorie alimentari più comuni tra quelle scartate sono carne (20% del totale dei rifiuti di alimenti surgelati), verdure (22%) e patate e cereali (15% ciascuno).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.