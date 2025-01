Scenario spaventoso, impianti nucleari a rischio: “già deciso un attacco”

MeteoWeb

I funzionari europei ritengono che Israele abbia già preso la decisione di attaccare gli impianti nucleari dell’Iran a causa degli sviluppi in Medio Oriente negli ultimi mesi. Lo dichiara un alto diplomatico europeo ad Al-Arabiya. “Riteniamo che Israele abbia preso la decisione di attaccare in seguito agli sviluppi in Medio Oriente degli ultimi mesi”, ha detto la fonte. Sebbene non sia stata suggerita alcuna tempistica, Gran Bretagna, Francia e Germania avrebbero tenuto colloqui segreti con l’Iran a novembre, ha aggiunto la fonte.

