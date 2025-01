Incendi a Los Angeles, i più ricchi assoldano “pompieri privati”

MeteoWeb

A causa dei devastanti incendi che continuano a colpire Los Angeles, alcune persone stanno ricorrendo a compagnie private di vigili del fuoco. Si tratta principalmente di cittadini benestanti che possono permettersi di ingaggiare contractor per cercare di salvare le loro case. In condizioni normali, il costo di un servizio del genere si aggira intorno ai 1.000 dollari, ma durante emergenze di questa portata, la cifra può salire fino a 5.000 dollari. Nel quartiere esclusivo di Pacific Palisades, dove si sta verificando l’incendio più grande, molti considerano questa spesa un piccolo prezzo da pagare per proteggere ville dal valore di milioni di dollari. Alcuni, addirittura, sono disposti a pagare fino a 100.000 dollari per assicurarsi un posto in cima alla lista di priorità. Inoltre, esiste la possibilità di installare idranti privati, ma il costo di questa soluzione ammonta a circa 100.000 dollari, con una tassa aggiuntiva di 35.000 dollari da corrispondere all’azienda idrica per l’accesso all’acqua.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.