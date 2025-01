Incendi in California: Jennifer Garner piange un’amica morta, paura per Tiziano Ferro e Milo Ventimiglia perde la casa

MeteoWeb

Milo Ventimiglia ha perso la sua casa di Malibu a causa degli incendi che stanno devastando la Contea di Los Angeles. L’attore, volto protagonista di This Is Us, sembra stia rivivendo la trama della serie televisiva che lo ha reso celebre. In diretta alla CBS, Ventimiglia è tornato nei pressi della sua abitazione ormai ridotta in cenere. “Inizi a pensare a tutti i ricordi nelle varie parti della casa e a tutto il resto, e poi vedi le case dei tuoi vicini e tutto quello che c’è intorno e ti si spezza il cuore”, queste le parole di Milo Ventimiglia, l’attore che non è riuscito a trattenere le lacrime visitando i resti di quella era la sua casa. Il 47enne racconta di aver visto, insieme alla moglie, la casa bruciare grazie alle telecamere di sicurezza. I due sono stati costretti a lasciare la loro abitazione, riuscendo a prendere solo alcune cose, a caricarle in macchina e a scappare lontano dalle fiamme.

La moglie dell’attore, Jarah, è incinta al nono mese e dovrebbe partorire prossimamente. La coppia aveva già preparato la stanza per il piccolo in arrivo, ma la maggior parte dei loro effetti personale è andata perduta tra le fiamme, per sempre.

Paura per Tiziano Ferro

Dopo giorni di silenzio social, Tiziano Ferro, che vive a Los Angeles con i figli Margherita e Andres, dedica un post agli incendi che stanno devastando la città, rassicurando i suoi fan. “Grazie per tutti i messaggi e i pensieri che mi avete inviato in un momento così drammatico per la città in cui vivo. In queste ore sto cercando di aiutare chi sta vivendo enormi difficoltà, ma fortunatamente io, la mia famiglia e i miei amici stiamo bene”, ha scritto sulle storie di Instagram.

Jennifer Garner: “morta una mia amica”

Nei devastanti incendi a Los Angeles sono migliaia le persone che hanno perso la casa tra le fiamme, tra cui numerose celebrità. Molte di loro hanno utilizzato i social media per documentare i danni e l’impatto che gli incendi hanno avuto sulle loro comunità. Tanti i nomi delle star colpite in prima persona, tra loro Adam Brody e Leighton Meester, Eugene Levy, John Goodman, Anthony Hopkins, Mandy Moore, Anna Faris, Paris Hilton, Bozoma Saint John, Jeff Bridges, Billy Crystal, Spencer Pratt e Heidi Montag, Cary Elwes, James Woods, Diane Warren, Cameron Mathison, Ricki Lake, Jhené Aiko e il produttore discografico Lou Adler.

Intanto l’attrice e produttrice Jennifer Garner ha raccontato di aver “perso un’amica” negli incendi che continuano a devastare la California. L’attrice, che venerdì si è offerta volontaria insieme al fondatore di World Central Kitchen José Andrés per sfamare coloro che sono stati evacuati a causa degli incendi, ha parlato con Katy Tur della MSNBC della distruzione che l’incendio di Palisades ha lasciato dietro di sé. Ha anche raccontato che una delle sue amiche di chiesa è morta negli incendi. “Ho perso un’amica e per la nostra chiesa è un dolore molto forte”, ha detto Garner commossa. “Ho perso un’amica che non è uscita in tempo”.

L’attrice ha ricordato di “aver vissuto a Palisades per 25 anni”. “Il mio cuore sanguina per le mie amiche”, ha aggiunto. “Posso elencare una lista di 100 amici che hanno perso la casa”. Garner ha continuato, “Mi sento quasi in colpa quando cammino per casa mia. Mi chiedo cosa posso fare, come posso aiutare”, ha detto l’attrice che ha accolto in casa anche l’ex marito Ben Affleck, padre dei suoi tre figli.

Usa: incendi, Harry e Meghan dagli sfollati, abbracci a persone colpite e soccorritori

Il principe Harry e Meghan abbracciano gli sfollati mentre la California fa i conti con incendi devastanti. Sono stati al Pasadena Convention Center dove hanno parlato con sfollati e soccorritori, riferisce la Bbc che ha diffuso alcune immagini di Harry e Meghan con le mascherine al collo che ascoltano racconti e resoconti di quello che viene descritto come l’incendio peggiore nella storia di Los Angeles.

Harry e Meghan vivono a Montecito, vicino Santa Barbara, a circa 150 chilometri da Los Angeles. Nella loro villa, ricorda la Bbc, avrebbero accolto amici che hanno perso le loro case a causa degli incendi.

