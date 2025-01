Incendi Los Angeles: dichiarata emergenza sanitaria locale per il fumo

MeteoWeb

A causa del fumo e delle ceneri derivanti dagli incendi, che hanno peggiorato la qualità dell’aria, l’autorità sanitaria della contea di Los Angeles ha dichiarato un’emergenza sanitaria locale. Gli incendi e i forti venti hanno “gravemente degradato la qualità dell’aria, ponendo rischi immediati e a lungo termine per la salute pubblica“, spiega in un comunicato LA Public Health. Le autorità hanno chiesto alle persone che non sono state evacuate di rimanere in casa, a tenere chiuse porte e finestre e usare i condizionatori per filtrare l’aria. Consigliato inoltre l’uso della mascherina se si vuole uscire di casa.

