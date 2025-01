Incendi in California: due morti e tanti feriti, migliaia di edifici distrutti

MeteoWeb

Almeno due persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite in California a causa degli incendi fuori controllo che stanno interessando la contea di Los Angeles, e che hanno costretto le autorità a evacuare migliaia di residenti. Il capo dei Vigili del Fuoco della contea, Anthony Marrone, ha fatto sapere che le due persone sono morte a causa dell’Eaton Fire, che al momento ha bruciato circa 2.200 acri di terreno nelle aree di Altadena e Pasadena. “Purtroppo abbiamo due morti civili, la cui causa è sconosciuta in questa fase, e abbiamo numerosi feriti gravi”, ha dichiarato Marrone. Le autorità locali hanno fatto sapere che il tasso di contenimento dell’incendio al momento è pari a zero, e che Eaton ha già causato anche diversi feriti e la distruzione di oltre cento edifici.

Il più grande dei quattro incendi che stanno imperversando nella contea, alimentati da una forte tempesta di vento, interessa il quartiere di Pacific Palisades, a Los Angeles. L’incendio è arrivato a coprire una zona di oltre cinquemila acri di terreno, distruggendo circa mille edifici. A decine di migliaia di residenti è stato ordinato di evacuare la zona, mentre le fiamme continuano a divorare abitazioni e attività commerciali e le strade cittadine e le autostrade dell’area sono coperte dal fumo.

Marrone ha affermato che la contea e i suoi 29 dipartimenti dei Vigili del Fuoco “non sono preparati per questo tipo di disastro così diffuso” e che non c’è sufficiente personale per gestire gli incendi. La contea ha fatto sapere di avere chiesto assistenza alle altre contee e ad altri Stati per il contenimento delle fiamme. Marrone ha inoltre richiesto 50 squadre di soccorso composte da 250 autopompe e oltre 1.000 persone. “Abbiamo anche richiesto risorse da fuori stato e dalla California settentrionale”, ha affermato. Complessivamente, la California ha schierato 1400 Vigili del Fuoco e centinaia di risorse pre-posizionate “per combattere questi incendi senza precedenti. Funzionari di emergenza, Vigili del Fuoco e soccorritori fanno tutto il possibile per proteggere vite”, ha detto il Governatore Newsom.

“Gli incendi crescono e sono allo 0% del contenimento. Tutti gli abitanti della contea sono in pericolo”, ha detto Marrone, sottolineando che secondo il servizio meteorologico nazionale i forti venti che interessano la regione continueranno nelle prossime ore.

Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha approvato gli aiuti federali destinati alla città di Los Angeles – la seconda più grande degli USA – per far fronte al maxi incendio. Il Presidente uscente si trova proprio in California per annunciare la creazione di due “monumenti nazionali”, cioè vaste aree protette nel sud dello Stato.

