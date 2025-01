Incendi California, situazione critica a Los Angeles: evacuato anche un laboratorio NASA | FOTO

MeteoWeb

È ancora pari a zero la percentuale di contenimento degli incendi che stanno colpendo l’area di Los Angeles. Secondo quanto riferisce il Department of Forestry and Fire Protection, attualmente sono bruciati 5742 acri di terreno. Il rogo peggiore è ancora quello di Palisades, che ha distrutto 2921 acri, seguito dall’incendio dall’Eaton Fire (2227 acri) e dall’Hust Fire (500 acri). Il Dipartimento segnala anche un nuovo rogo nella contea di Riverside, in prossimità di Coachella, località molto conosciuta per il celebre festival musicale che si svolge ogni anno. Qui al momento sono almeno 15 gli acri distrutti dalle fiamme.

Los Angeles è sotto shock per il grande e rapido incendio che sta divorando la sua costa all’altezza di Pacific Palisades, ricco quartiere che si sviluppa sulle colline affacciate sull’oceano a ovest della città. Trentamila persone sono state evacuate, più di 10mila edifici sono bruciati o minacciati dalle fiamme. Alimentato dalla siccità, ma soprattutto dall’intensa tempesta di vento che si abbatte su tutta l’area, il fuoco ormai lambisce la città di Santa Monica. Le raffiche calde e secche sono previste fino a 130km/h.

Tutti i residenti di La Cañada Flintridge, zona collinare intorno a Los Angeles, dovranno essere evacuati, ha annunciato il Dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles. La decisione, si legge su X, è stata presa “a causa del forte vento e dell’incendio in corso nell’area. I residenti nelle zone interessate devono evacuare immediatamente“. In quest’area si trova anche il Jet Propulsion Laboratory della NASA, leader nell’esplorazione robotica dello spazio, centro di ricerca che ha progettato il primo satellite degli Stati Uniti, l’Explorer 1, lanciato nel 1958. Qui, inoltre, sono nati tutti i rover inviati su Marte.

Nella serata di ieri sono scoppiati altri due focolai: l’Eaton Fire brucia a circa 50 chilometri all’interno, tra Altadena e Pasadena; un terzo incendio è nella San Fernando Valley, a Sylmar. Anche qui sono in corso evacuazioni.

Una sinagoga ridotta in cenere

Una sinagoga della zona di Los Angeles è stata completamente distrutta dall’incendio. Lo riporta il Times of Israel citando una stazione televisiva locale. Secondo la stessa fonte anche altre istituzioni ebraiche sono minacciate dai massicci roghi che stanno dilagando nella regione. Le riprese televisive mostrano fiamme e distruzione diffusa all’interno del Tempio e Centro Ebraico di Pasadena. Un corrispondente del Jewish Daily Forward ha assicurato che i rotoli della Torah sono stati portati fuori dall’edificio prima che fosse inghiottito dalle fiamme dell’Eaton Fire.

