Situazione drammatica a Los Angeles, i potenti venti Santa Ana alimentano incendio devastante: situazione fuori controllo | FOTO e VIDEO

Un violento incendio, alimentato da venti estremi, ha devastato nelle scorse ore le colline di Los Angeles, interessando il quartiere di Pacific Palisades, noto per le sue residenze di lusso e l’alta densità di celebrità. Il rogo ha distrutto diverse abitazioni e costretto decine di migliaia di persone all’evacuazione. La situazione, già critica, potrebbe ulteriormente peggiorare a causa delle condizioni meteorologiche previste per i prossimi giorni.

Incendio a Los Angeles, panico tra i residenti

Le fiamme, divampate intorno alle 10:30 del mattino ora locale, si sono rapidamente propagate a causa dei venti di Santa Ana, descritti dal Servizio Meteorologico Nazionale come una minaccia per la vita e tra i più forti degli ultimi 10 anni. Circa 30mila residenti sono stati evacuati e più di 13mola strutture sono attualmente a rischio. L’incendio ha già consumato circa 11,6 km quadrati di terreno, creando un denso pennacchio di fumo visibile in tutta la città.

La situazione è stata aggravata da strade congestionate che hanno bloccato l’accesso dei mezzi di emergenza. Molti residenti, in preda al panico, hanno abbandonato le loro auto per fuggire a piedi, trasportando animali domestici e pochi effetti personali.

I venti di Santa Ana e la siccità

I venti di Santa Ana, noti per la loro potenza e capacità di alimentare incendi, hanno raggiunto raffiche isolate fino a 160 km/h, colpendo soprattutto le aree montuose e pedemontane. Questi venti, combinati con mesi di siccità e temperature superiori alla media, hanno creato un mix esplosivo. Dal mese di maggio, la California meridionale ha ricevuto meno di 2,5 mm di pioggia, rendendo la vegetazione altamente infiammabile.

Dichiarato lo stato di emergenza

Le autorità locali e statali, incluso il governatore Gavin Newsom, hanno dichiarato lo stato di emergenza. Il presidente Joe Biden ha offerto supporto federale e la FEMA ha approvato un finanziamento per coprire i costi del contrasto agli incendi.

I vigili del fuoco hanno lavorato incessantemente, utilizzando elicotteri per sganciare acqua sulle aree più critiche. Tuttavia, la mancanza di accesso in alcune zone e la rapidità di propagazione delle fiamme hanno reso difficoltose le operazioni. Più di 28mila famiglie sono rimaste senza elettricità, mentre 15mila utenti hanno subito interruzioni programmate per prevenire ulteriori incendi causati da infrastrutture elettriche.

Inoltre, oltre al vasto incendio scoppiato a Palisades, un nuovo rogo è divampato ad Altadena, nella contea orientale di Los Angeles. Le fiamme – alimentate dal forte vento – si sono già estese per circa 400 acri. Anche in quest’area è scattato l’allarme e sono iniziate le evacuazioni dei residenti.

Conseguenze

Il quartiere di Pacific Palisades, situato tra le montagne di Santa Monica e l’Oceano Pacifico, è una delle zone più esclusive di Los Angeles. Molte abitazioni, inclusi multimilionari complessi residenziali, sono state distrutte o seriamente danneggiate. Attori come James Woods e Steve Guttenberg, residenti nella zona, hanno condiviso sui social media le immagini delle fiamme e lanciato appelli per l’evacuazione.

Le previsioni meteo

Le previsioni meteo indicano un possibile peggioramento delle condizioni, con i venti più intensi attesi tra martedì notte e mercoledì mattina ora locale. Le autorità hanno avvertito che la situazione è tutt’altro che sotto controllo e che ulteriori evacuazioni potrebbero rendersi necessarie.

