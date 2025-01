Incendi Los Angeles: Biden convoca una riunione, chiusi 15 distretti scolastici

MeteoWeb

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden riunirà gli alti funzionari della Casa Bianca e dell’amministrazione per un briefing dopo essere tornato dal funerale di Stato dell’ex Presidente Jimmy Carter. Biden è stato informato degli ultimi aggiornamenti sugli incendi che hanno colpito Los Angeles. Più di 15 distretti scolastici della Contea di Los Angeles resteranno chiusi oggi, secondo quanto comunicato dall’Ufficio dell’Istruzione della Contea di Los Angeles, mentre questa mattina in California si sono verificate interruzioni di corrente per oltre 250mila clienti. Anche tutte le scuole del Los Angeles Unified School District (Lausd) resteranno chiuse oggi.

“La combinazione di vento, fuoco e fumo ha creato situazioni pericolose e complesse“, ha spiegato il Lausd, “che hanno portato a condizioni di sicurezza per le nostre comunità scolastiche“. Il distretto ha aggiunto che continuerà a valutare la situazione nelle prossime 24 ore e che si sta preparando per la possibilità di lezioni da remoto doamni, venerdì 10 gennaio. Diversi distretti scolastici hanno già annunciato la chiusura delle scuole anche per domani, tra cui il Burbank Unified School District, il Pasadena Unified School District e il La Cañada Unified School District.

Nonostante la forza dei venti si sia attenuata, “siamo ancora in allerta rossa”, ha detto il capo dei Vigili del Fuoco della città di Los Angeles, Kristin Crowley. “Continuiamo a combattere numerosi incendi boschivi di grandi dimensioni nella città di Los Angeles e in tutta la regione”, ha aggiunto. Intanto è stato revocato l’ordine di evacuazione per Hollywood, minacciata dalle fiamme del Sunset Fire.

Sindaco di Los Angeles: “il mondo ci guarda, immagini sconcertanti”

“Sono stata sulla linea del fuoco e quello che ho visto è sconcertante“, ha detto il sindaco di Los Angeles Karen Bass in conferenza stampa, dopo aver visitato le zone devastate da almeno quattro grandi roghi ancora attivi in città. “È un fenomeno senza precedenti perché abbiamo avuto venti da tornado, ma senza le piogge che di solito accompagnano i tornado. Anzi le condizioni sono estremamente secche”, perché non piove da maggio. In questo momento, i venti sono più deboli e quindi “possiamo ricominciare le operazioni di spegnimento degli incendi per via aerea”, ha assicurato il sindaco.

Ma Bass è sempre più nella bufera. Oltre ad essere stata criticata per essere rientrata solo ieri da un viaggio in Ghana mentre divampavano gli incendi. le polemiche e le critiche dei residenti riguardano soprattutto la sua decisione – in una città soggetta agli incendi – di tagliare i fondi del dipartimento dei Vigili del Fuoco (Lafd) di 17,6 milioni di dollari per destinarli ai senzatetto. Il taglio – riferiscono i media USA – è stato il secondo più grande nel bilancio fiscale 2024-25 di Bass, come mostrano i dati della città, e lei avrebbe voluto un taglio addirittura maggiore per il Lafd, pari a 23 milioni di dollari. Come hanno rivelato alcuni abitanti della metropoli, i Vigili del Fuoco in alcuni casi hanno persino esaurito l’acqua negli idranti mentre tentavano di domare le fiamme.

Con le unità di pompieri impegnate a combattere gli incendi a Los Angeles, la California ha mobilitato 395 detenuti addestrati a fare i Vigili del Fuoco. I detenuti, che hanno seguito corsi di addestramento del California Department of Forestry and Fire, sono stati assegnati a 29 unità di Vigili del Fuoco schierati a combattere i roghi alimentati dai forti venti di Santa Ana.

Italiani rientrati da Los Angeles a Roma: “città spettrale”

“Non ho mai visto, in trenta anni di frequentazione, una Los Angeles così spettrale“, racconta uno degli italiani rientrati oggi, all’aeroporto di Fiumicino, da Los Angeles. Dai racconti nessuno ha corso rischi diretti o ha vissuto da vicino situazioni legate ai roghi, ma è emersa comunque la preoccupazione per quanto sta accadendo accanto ad una voglia di rientrare al più presto in Italia.

Un incendio in California sarà il più costoso della storia

Gli incendi che stanno devastando Los Angeles sono destinati a diventare i più costosi nella storia degli Stati Uniti, prosciugando le casse delle compagnie di assicurazioni e minacciando l’imponente programma della California. Secondo Michael Wara, ricercatore senior per il clima e l’energia alla Stanford University, interpellato da Bloomberg, le perdite causate dagli incendi “potrebbero spingere i mercati assicurativi oltre il limite”, affossando il piano FAIR statale, assicuratore di ultima istanza sponsorizzato dal Dipartimento assicurativo guidato dal commissario Ricardo Lara. L’esposizione di Pacific Palisades, elegante quartiere residenziale situato tra le Santa Monica Mountains e l’oceano Pacifico, sarebbe salita a 5,89 miliardi di dollari, con premi delle polizze aumentate dell’85% tra il 2023 e il 2024 in alcune zone. Proprio l’incendio di Palisades potrebbe diventare l’incendio “più costoso mai registrato, non solo in California, ma in generale”, ha affermato Daniel Swain, climatologo dell’Università della California.

Secondo quanto riporta Bloomberg, a settembre 2024, il piano FAIR ha reso noto una esposizione di 458 miliardi di dollari, in aumento del 61% rispetto all’anno precedente. Secondo Wara, “l’assicuratore statale non ha sufficienti periti e personale per gestire i reclami” e c’è il forte rischio che “lo Stato non possa risarcire i suoi assicurati”. A vacillare sarebbe comunque l’intero sistema delle riassicurazioni, ovvero le polizze acquistate dalle compagnie assicurative per sostenere gli indennizzi.

L’anno scorso, il programma FAIR ha dichiarato di avere solo circa 2,5 miliardi di dollari in riassicurazione e 200 milioni di dollari in liquidità. E se gli incendi continuassero ad espandersi i danni potrebbero superare le risorse di cui dispone il piano statale.

