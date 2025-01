Incendi Los Angeles, distrutta la biblioteca personale di Gary Indiana

MeteoWeb

La biblioteca personale di Gary Indiana, romanziere, critico culturale, attore e drammaturgo morto lo scorso ottobre, è stato distrutto dall’incendio di Eaton, a Los Angeles. Lo fa riferimento il New York Times citando Janique Vigier, una cara amica dell’artista. I libri di Indiana erano appena arrivati ​​da New York ad un privato che risiedeva in una delle case di Altadena distrutta dalle fiamme.

Los Angeles, dispiegati altri 1.000 membri Guardia Nazionale

Il governatore della California Gavin Newsom ha annunciato di aver schierato altri 1.000 membri del servizio della Guardia Nazionale a Los Angeles. Lo riporta il New York Times. Ciò porta il totale a circa 2.500 unità dispiegate per fronteggiare l’emergenza incendi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.