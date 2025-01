Incendi Los Angeles: perché la Città degli Angeli si è colorata di rosa | FOTO

MeteoWeb

In questi giorni, Los Angeles è teatro di violenti incendi che hanno devastato vaste aree della città e delle sue periferie. Tuttavia, ciò che ha colpito l’attenzione di molti è un aspetto visivo insolito: intere zone si sono tinte di un brillante colore rosa. La ragione di questo fenomeno è l’uso del Phos-Chek, un ritardante largamente impiegato dai vigili del fuoco per contenere gli incendi. Scopriamo quindi cos’è esattamente il Phos-Chek e quali sono le sue implicazioni?

Il Phos-Chek: cos’è e come funziona

Il Phos-Chek è un ritardante di fiamma prodotto dalla Perimeter Solutions, una società specializzata in tecnologie per la gestione degli incendi. Questo composto, utilizzato soprattutto dal Servizio Forestale degli Stati Uniti, viene preparato miscelando una polvere concentrata con acqua per creare una schiuma o una sospensione.

La miscela viene poi dispersa da aerei cisterna su aree a rischio di propagazione delle fiamme. Il Phos-Chek agisce su 2 fronti: raffredda e ricopre materiali infiammabili come erba, arbusti e alberi, e modifica chimicamente il modo in cui questi bruciano. Il componente principale è il fosfato di monoammonico che, quando applicato, altera la decomposizione della cellulosa presente nei vegetali, trasformandola in carbonio non infiammabile. In questo modo, il fuoco perde parte del suo “carburante”, rallentando la sua diffusione.

Perché il colore rosa?

Il colore rosa è un elemento aggiunto intenzionalmente per aiutare i piloti e i vigili del fuoco a individuare le aree già trattate. Questo colore vivace è temporaneo e tende a sbiadire con l’esposizione alla luce solare, ma nel frattempo trasforma i paesaggi colpiti dagli incendi in scenari surreali.

Efficienza e limiti del Phos-Chek

Nonostante l’uso estensivo, è difficile misurare l’efficacia esatta del Phos-Chek, poiché viene utilizzato in combinazione con altre strategie di lotta agli incendi, come la creazione di barriere nella vegetazione e l’uso di acqua. Tuttavia, una caratteristica distintiva del ritardante è la sua capacità di rimanere attivo per giorni o settimane, a differenza dell’acqua, che evapora rapidamente.

Questa proprietà è cruciale per dare ai vigili del fuoco il tempo necessario per intervenire sul terreno e circoscrivere le fiamme. Inoltre il Phos-Chek non evapora dopo l’asciugatura, continuando a rallentare la propagazione del fuoco.

Impatti ambientali: un tema controverso

Nonostante i vantaggi nella lotta agli incendi, l’uso del Phos-Chek solleva interrogativi riguardo al suo impatto ambientale. Studi recenti hanno evidenziato la presenza di metalli tossici, come piombo, arsenico e tallio, in alcuni ritardanti utilizzati in passato. La variante attuale del Phos-Chek, chiamata MVP-Fx, è stata progettata per essere meno tossica per la vita acquatica rispetto alle versioni precedenti, ma il rischio di effetti negativi a lungo termine persiste.

In alcune aree sensibili, come corsi d’acqua o habitat di specie a rischio, l’uso del Phos-Chek è vietato, a meno che non ci siano situazioni di emergenza che minaccino la vita umana. Inoltre, è stato segnalato che il contatto diretto con il prodotto può causare irritazioni alla pelle e alle vie respiratorie, sebbene i rischi siano considerati minimi rispetto ai pericoli associati agli incendi stessi.

Tra emergenza e precauzioni

Mentre Los Angeles continua a combattere gli incendi, il dibattito sull’uso del Phos-Chek riflette la complessità della gestione di catastrofi naturali di questa portata. Da un lato, l’efficacia del prodotto nel rallentare la diffusione delle fiamme è indiscutibile. Dall’altro, le preoccupazioni ambientali e sanitarie evidenziano la necessità di soluzioni sempre più sicure e sostenibili.

