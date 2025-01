Incendio al Rifugio Ciriè al Pian della Mussa

MeteoWeb

Un principio di incendio ha colpito il Rifugio Ciriè, situato al Pian della Mussa, costringendo all’evacuazione immediata degli ospiti presenti. L’incidente è avvenuto in un sottotetto della struttura, che è stato rapidamente invaso dal fumo. Fortunatamente, non ci sono stati feriti.

Il rifugio, molto frequentato durante le vacanze natalizie, accoglieva una ventina di ospiti al momento dell’incidente, che è scoppiato attorno all’ora di cena. I gestori hanno prontamente allertato i vigili del fuoco, che sono intervenuti tempestivamente. Per motivi di sicurezza, gli ospiti sono stati evacuati e trasferiti in un albergo di Balme, dove trascorreranno la notte.

“Quando il fumo ha invaso il sottotetto, la situazione è diventata subito critica“, ha spiegato uno dei gestori del rifugio. “Per sicurezza, abbiamo deciso di evacuare tutti i clienti“, aggiungendo che l’incidente ha creato molta tensione ma senza gravi conseguenze.

Le operazioni di evacuazione sono state effettuate senza incidenti e gli ospiti sono stati assistiti in modo adeguato. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Nel frattempo, il rifugio continuerà a monitorare la situazione e a garantire la sicurezza dei propri spazi.

Nonostante il panico iniziale, la pronta reazione del personale e l’intervento dei soccorsi hanno evitato che l’incidente si trasformasse in una tragedia. La stagione natalizia è un periodo di alta affluenza per il rifugio, e fortunatamente, tutti gli ospiti sono stati messi in sicurezza senza alcun danno fisico.

