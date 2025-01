Incendio in hotel in Turchia, il bilancio delle vittime continua a salire

MeteoWeb

Continua a salire il numero delle vittime dell’incendio divampato martedì in un resort sciistico del centro della Turchia. Questa mattina 2 delle decine di feriti ancora ricoverati in ospedale sono deceduti, aggravando il bilancio delle vittime di una tragedia che ha spinto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a proclamare lutto nazionale per la giornata di ieri. In base ai primi rilievi effettuati da un team di 7 periti si ritiene che le fiamme siano divampate nella cucina della struttura di 12 piani.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.