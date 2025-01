Incendio in resort sciistico in Turchia, si aggrava il bilancio

MeteoWeb

Si è aggravato il bilancio dell’incendio scoppiato durante la notte in un hotel nella stazione sciistica di Kartalkaya, nella Turchia centrale. Le vittime sono 66, secondo quanto ha riportato il Ministro dell’Interno, Ali Yerlikaya, che ha aggiornato il bilancio. I feriti sono in tutto 51 persone, riferisce Anadolu. Il ministro della Giustizia Yilmaz Tunc ha dichiarato che 6 magistrati sono stati nominati per indagare le cause della tragedia. Dalle prime informazioni disponibili pare che l’incendio si sia sviluppato all’interno del ristorante della struttura.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.