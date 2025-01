Incendio divampa in resort sciistico in Turchia: 10 morti

MeteoWeb

Dieci persone sono morte e oltre 30 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato durante la notte in un hotel nella stazione sciistica di Kartalkaya, nella Turchia centrale. Il ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, ha dichiarato: “Alle 03:27 (01:27 ora italiana) è stato segnalato un incendio in un hotel nella località di Kartalkaya. Purtroppo, il bilancio delle vittime è salito a 10, mentre i feriti sono attualmente 32“.

Circa 270 vigili del fuoco e soccorritori stanno ancora operando per spegnere le fiamme, ha aggiunto il Ministro. Secondo le prime informazioni, l’incendio avrebbe avuto origine ai piani superiori dell’edificio, per cause ancora da accertare, e si sarebbe rapidamente diffuso a causa del rivestimento in legno della struttura. Secondo quanto riportato dal canale televisivo turco NTV, nell’hotel al momento dell’incidente si trovavano 237 ospiti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.