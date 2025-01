Incidente aereo in Corea del Sud: estratti i primi dati dalle scatole nere

MeteoWeb

Gli investigatori che stanno analizzando l’incidente aereo della compagnia low-cost sudcoreana Jeju Air, in cui hanno perso la vita 179 persone, hanno completato l’estrazione iniziale dei dati da una delle scatole nere del Boeing 737-800: lo ha dichiarato oggi un funzionario. In particolare, il viceministro per l’Aviazione Civile, Joo Jong-wan, ha riferito che i dati dal registratore vocale della cabina di pilotaggio sono già stati acquisiti, mentre gli esperti stanno ancora lavorando per estrarre le informazioni dalla seconda scatola nera, il registratore dei dati di volo.

