Disastro aereo in Corea del Sud: scatola nera inviata negli USA, sospetti sul carrello di atterraggio

Le indagini sul tragico incidente del volo Jeju Air 2216 in Corea del Sud si concentrano su un possibile guasto al carrello di atterraggio. Il Boeing 737-800, con a bordo 181 persone, si è schiantato contro una barriera di cemento alla fine della pista, causando la morte di quasi tutti i passeggeri e lasciando in vita solo due assistenti di volo.

Una delle scatole nere, gravemente danneggiata, è stata inviata negli Stati Uniti per l’estrazione dei dati, impossibile da completare in Corea del Sud. Secondo il vice ministro Joo Jong-wan, il registratore vocale della cabina di pilotaggio è già stato parzialmente analizzato, permettendo di avviare la conversione delle comunicazioni finali dei piloti in formato audio. Tuttavia, il registratore dei dati di volo è risultato più compromesso, rendendo necessarie ulteriori verifiche.

Le autorità sospettano che il carrello di atterraggio non si sia aperto correttamente durante il secondo tentativo di atterraggio. È stata avviata un’ispezione straordinaria su tutti i Boeing 737-800 operati in Corea del Sud. Nel frattempo, le famiglie delle vittime lamentano ritardi nell’identificazione dei corpi, ma il processo è stato recentemente completato, permettendo la restituzione dei resti per i funerali.

Le indagini, condotte in collaborazione con esperti statunitensi, mirano a chiarire le responsabilità del disastro, inclusa la possibile implicazione del sistema di navigazione locale e della struttura di cemento coinvolta nell’impatto.

