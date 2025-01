Incidente aereo Washington, sono 14 i pattinatori morti: 6 legati a Skate Club Boston

MeteoWeb

Sono 14 i pattinatori della squadra di pattinaggio artistico americana morti nel disastro aereo sull’aeroporto di Washington, ha reso noto in una conferenza stampa il direttore del circolo a cui facevano capo alcuni di loro, lo Skate Club di Norwood, nel Massachusetts, Dough Zeghibe, precisando che questo dato non include i parenti e gli allenatori che accompagnavano gli atleti. Sei fra le vittime sono legate allo Skate Club di Boston: i due allenatori di origine russa, Evghenia Shishkova e Vadim Naumov, due atleti adolescenti, Spencer Lane e Jinna Han, e le loro madri, Molly e Jin, ha aggiunto. “E’ una orribile tragedia”.

Gli atleti stavano tornando da un campo di allenamento organizzato in coincidenza con la conclusione dei campionati americani di pattinaggio artistico di Wichita. Shishkova e Naumov, campioni del mondo in coppia nel 1994, erano sposati ed erano allenatori dello Skate Club dal 2017. Il figlio, Maksim Naumov, aveva partecipato ai campionati di Wichita ma non era a bordo dell’aereo coinvolto nell’incidente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.