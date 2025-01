Incidente aereo Washington: il retroscena e il rapporto preliminare

MeteoWeb

Al momento dell’incidente aereo di Washington nella torre di controllo c’era un controllore impegnato a gestire due diverse postazioni. Si riferisce alla CNN citando una fonte del servizio di gestione del traffico aereo. Secondo la fonte la situazione in cui una sola persona gestisce sia il traffico locale che quello degli elicoteri non sarebbe inusuale. Secondo il New York Times un rapporto preliminare della Federal Aviation Administration riporterebbe che il personale al lavoro al momento dell’incidente “non era normale per l’ora ed il volume di traffico”.

Ntsb pubblicherà rapporto preliminare sulle cause tra 30 giorni

Il Consiglio nazionale statunitense per la sicurezza dei trasporti (Ntsb) intende pubblicare un rapporto preliminare sulle cause dell’ incidente. Lo ha detto Todd Inman, uno dei membri, aggiungendo che il Consiglio attenderà la conclusione delle operazioni di soccorso e ricerca dei corpi prima di iniziare la sua indagine sullo schianto che ha coinvolto un volo regionale della compagnia American Airlines, precipitato nel fiume Potomac a seguito della collisione con un elicottero militare nei pressi dell’aeroporto Ronald Reagan di Washington. “Il nostro staff rimarrà sul campo per tutto il tempo necessario, raccogliendo tutte le informazioni necessarie”, ha detto.

Usa: “sull’incidente aereo l’indagine sarà approfondita”

“Non lasceremo nulla di intentato. L’indagine sarà approfondita” sull’incidente aereo avvenuto a Washington. Lo ha assicurato il presidente del National Transportation Safety Board, Jennifer Homedy. “Oggi è la nostra prima piena giornata sulla scena dell’incidente. Vogliamo capire non solo cosa è accaduto, ma perché è accaduto”, ha aggiunto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.