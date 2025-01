Incidente Ancona, conclusa l’emergenza gas: ripristinate 6mila utenze

MeteoWeb

Si è conclusa in serata la fase di emergenza provocata dalla fuga di gas provocata dalla rottura di un impianto a causa dell’incidente avvenuto ieri mattina in zona Torrette ad Ancona e che ha causato vittime. Lo rende noto il vice sindaco di Ancona, Giovanni Zinni, comunicando che sono state riattivate tutte le circa 6mila utenze che erano state staccate per evitare pericoli. Tremila utenze hanno riguardato il quartiere Collemarino e Palombina nuova, compresi Ospedale Regionale, Rsa “Anni azzurri e centro riabilitativo “Villa Adria”, riattivate ieri, e 3mila il quartiere Torrette, riattivate oggi. Da stasera Edma è in gestione ordinaria, con una struttura di reperibilità raddoppiata per operare sulle eventuali chiamate dei cittadini.

Nei due giorni dall’inizio dell’emergenza – spiega Zinni – nell’intervento sono state impegnate oltre 200 persone di questi 60 addetti dell’Edma; 35 agenti della polizia locale; 12 dipendenti del servizio Manutenzioni e Protezione civile: 2 del personale del servizio di pubblica illuminazione: 80 tra volontari di volontariato di Protezione civile regionale e comunale, compresa la Croce rossa. A questi si sono aggiunte circa altre 25 persone tra personale dei vigili del fuoco, del Enel, della Polizia di stato e dei Carabinieri. A conclusione dell’emergenza è stato chiuso il Coc che era stato aperto nell’immediatezza dell’incidente.

