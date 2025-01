Incidente in Valsesia: escursionista scivola per cento metri in un canalone, soccorsi in azione

MeteoWeb

Un incidente è avvenuto ieri, 4 gennaio, a Carcoforo, nel comune di Vercelli, quando un escursionista ha perso l’equilibrio, scivolando per circa cento metri all’interno di un canalone. L’uomo, che ha riportato un politrauma, è stato trasportato d’urgenza con l’elicottero all’ospedale Parini di Aosta, dove attualmente le sue condizioni sono in fase di valutazione. L’incidente si è verificato a un’altitudine di circa 1.800 metri.

La centrale operativa di Torino, non potendo intervenire direttamente con l’elicottero, ha richiesto l’intervento della centrale unica del soccorso della Valle d’Aosta alle 19:00. Il soccorso è stato organizzato congiuntamente dal soccorso alpino valdostano (Sav) e dal soccorso alpino della guardia di finanza di Alagna Valsesia. Quest’ultimo è intervenuto via terra, assicurando il ferito a una barella e illuminando l’area per facilitare l’intervento. Successivamente, i tecnici del Sav sono arrivati sul luogo con l’elicottero in assetto notturno.

L’operazione di soccorso si è conclusa intorno alle 20:20, quando l’escursionista è stato messo in sicurezza e trasportato. La collaborazione tra le squadre di soccorso, sia alpine che aeree, ha permesso di gestire l’emergenza in un contesto difficile, come quello della notte e della montagna.

