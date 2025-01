Incidenti sulle piste da sci delle Dolomiti, 50 soccorsi nel weekend

MeteoWeb

È stato un fine settimana intenso per i carabinieri della Compagnia di Cortina d’Ampezzo, impegnati in numerosi interventi di soccorso sulle piste da sci. Ben cinquanta i soccorsi effettuati nei comprensori di Cortina (Faloria-Cristallo), Alleghe (Ski Civetta) e Arabba (Arabba-Marmolada). Un bilancio che evidenzia la difficoltà di gestire le numerose problematiche legate alla stagione invernale.

Dei cinquanta interventi, ben sette sono stati per gravi infortuni. In questi casi, gli sciatori feriti sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale tramite elicottero, data la gravità delle lesioni. La causa principale degli incidenti risulta essere la velocità eccessiva, spesso combinata con una distrazione o una difficoltà nel controllo del mezzo.

In particolare, la maggior parte degli incidenti si è verificata in solitaria, senza il coinvolgimento di altri sciatori. Le cadute, che sono la causa principale di questi incidenti, hanno portato a infortuni di varia gravità, che spaziano da traumi agli arti fino a colpi alla testa. La polizia ha evidenziato come la gestione della velocità sulle piste rappresenti un aspetto cruciale per evitare il verificarsi di questi eventi.

Gli esperti suggeriscono di prestare maggiore attenzione durante la discesa, specialmente in condizioni di scarsa visibilità o su tratti di pista più difficili, per prevenire il rischio di incidenti.

