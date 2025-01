Incontro Putin-Trump: arriva la proposta dalla Serbia

MeteoWeb

Il Presidente della Serbia, Aleksandar Vučić, ha proposto il proprio Paese come sede per un incontro tra il capo di Stato russo Vladimir Putin e il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. Vučić ha dichiarato di poter garantire la sicurezza di entrambi i politici in un’eventuale riunione. Lo riporta la Tass. “Vedo che alcuni propongono i loro Paesi come luogo d’incontro per Putin e Trump. Vorrei, per la prima volta, dichiarare ufficialmente che la Serbia è interessata a diventare la sede per l’incontro tra i presidenti della Federazione Russa e degli Stati Uniti. Perché? La Serbia non è solo formalmente fuori da alleanze militari, come altri Stati che offrono la loro ospitalità.

La Serbia, in pratica, è fuori da entrambi i blocchi – sia la Nato che l’Odkb (Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva) – essendo di fatto un Paese completamente indipendente e autonomo, pienamente in grado di garantire la sicurezza di entrambi i presidenti”, ha affermato Vučić in una trasmissione sul canale televisivo Pink.

“Allo stesso tempo, la Serbia è lo Stato in cui il Presidente Trump gode del maggiore sostegno in tutta Europa. Non c’è un altro Paese che possa paragonarsi alla Serbia in termini di sostegno popolare verso il Presidente Trump, nessuno. Non parlo dei leader, che sono diversi, ma del sostegno del popolo in generale. Dall’altra parte, la Serbia è anche uno Stato dove il Presidente Putin continua a essere estremamente popolare. Per questo ritengo che la Serbia sia il luogo ideale sul pianeta per accogliere entrambi i presidenti”, ha aggiunto Vučić.

