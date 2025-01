Indagini sulla valanga a Trasquera: sentiti i due sopravvissuti

MeteoWeb

Sono stati sentiti dai militari della Guardia di Finanza i due sopravvissuti della valanga che, poco dopo mezzogiorno di domenica 12 gennaio, si è staccata sul crinale est della Punta Valgrande, al confine tra l’Italia e la Svizzera, nel territorio comunale di Trasquera (Verbano-Cusio-Ossola), uccidendo tre scialpinisti. Proseguono infatti le indagini per accertare eventuali responsabilità e per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Oltre a loro, nell’area dov’è avvenuto il distacco c’erano almeno altri due gruppetti di persone: chi faceva parte di quello che si trovava più in basso potrebbe avere visto come è scesa la valanga, mentre un secondo gruppo è sopraggiunto sul luogo poco dopo: gli investigatori stanno valutando chi sentire e si tratta di testimonianze che potrebbero risultare utili alle indagini.

Sul posto, ieri, è stato effettuato un sopralluogo con l’elicottero della Guardia di Finanza, anche per verificare la presenza di eventuali tracce lasciate dal passaggio di altre persone. Sono stati inoltre sequestrati alcuni dispositivi, la cui analisi può essere utile a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.