India, la produzione di energia elettrica rallenta: crescita al minimo dalla pandemia 

MeteoWeb

Un’analisi dei dati del regolatore federale della rete indiana, Grid-India, ha mostrato che la produzione di energia elettrica in India è cresciuta al ritmo più lento nel 2024 dalla pandemia Covid, colpita da un rallentamento nella principale economia in più rapida crescita al mondo. La produzione di energia è aumentata del 5,8% annuo, a 1.824,13 miliardi di kWh. La crescita della produzione di energia nella seconda metà dell’anno è stata in media del 2,3%, quasi un quarto dell’aumento del 9,6% della prima metà. Il rallentamento della produzione di energia elettrica era in linea con un’economia in rallentamento, che durante il trimestre conclusosi il 30 settembre è cresciuto al ritmo più lento in quasi due anni.

Il rallentamento non ha mostrato segni di attenuazione significativa, con l’attività manifatturiera in crescita a dicembre al suo ritmo più debole per l’anno, in mezzo a una domanda più debole. Tuttavia, gli analisti prevedono che, nel 2025, un aumento dell’attività industriale e dell’uso di energia residenziale derivante dalle condizioni meteo avverse determinerà una crescita del 6-7% nell’uso di elettricità.

I numeri

“La domanda è già aumentata a dicembre, con livelli di mercurio in calo e un maggiore utilizzo di sistemi di riscaldamento. In combinazione con l’aumento delle attività di produzione industriale, prevediamo che nel 2025 il tasso di crescita della domanda sarà più elevato”, ha affermato Sooraj Narayan, responsabile modellazione energetica Asia-Pacifico della società di consulenza Wood Mackenzie. Il rallentamento della crescita della domanda di elettricità e un aumento della quota di energie rinnovabili a un record del 12,1% della produzione di energia hanno aiutato l’India – il terzo maggiore emettitore di gas serra al mondo – ad interrompere una serie di tre anni di guadagni nella quota di carbone. La quota di carbone nel mix energetico dell’India è scesa dal 75% del 2023 al 74,4% del 2024.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.