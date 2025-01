India, aumenta la produzione di energie rinnovabili: l’obiettivo è più vicino

MeteoWeb

Nell’anno appena concluso, l’India ha aumentato la sua produzione di energie rinnovabili di quasi 30 gigawatt, il 113% in più dei 13,75 gigawatt aggiunti nel 2023: lo rende noto il ministero all’energia rinnovabile. In questo modo il Paese ha toccato nell’anno appena concluso il totale di 218 gigawatt da fonti rinnovabili. Il dato conferma il cammino dell’India verso il traguardo prefissato di 500 gigawatt di energia verde entro il 2030. Per riuscirci, il Paese dovrà aggiungere alla voce energia pulita almeno 50 gigawatt ogni anno. In un post su X il ministro delle rinnovabili, Pralhad Joshi, ha ricordato che il Paese dieci anni fa produceva solo 35.84 gigawatt da fonti pulite.

