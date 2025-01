Indonesia, frana a Giava: ritrovate altre vittime

MeteoWeb

È salito a 25 il numero delle vittime di una frana provocata da piogge torrenziali sull’isola di Giava, in Indonesia. I soccorritori hanno annunciato di aver trovato i corpi di altre tre vittime. Le intense precipitazioni in una zona montuosa vicino alla città di Pekalongan, nel centro di Giava, hanno causato la frana, che ha fatto crollare ponti e seppellito case e veicoli. “Il numero delle vittime accertate è di 25” e due di loro “non sono ancora state identificate“, ha dichiarato all’AFP Budiono, capo dell’agenzia di ricerca e soccorso nella vicina città di Semarang. Se queste due vittime sono tra quelle segnalate come disperse, rimarrà solo una persona da trovare, ha aggiunto.

A causa del maltempo, le operazioni di ricerca sono state sospese oggi pomeriggio. Riprenderanno domani, secondo Budiono, e si concentreranno su un bar dove si ritiene che le vittime siano state sepolte mentre cercavano riparo dalla pioggia torrenziale.

Almeno 13 persone sono rimaste ferite nella frana, secondo l’agenzia nazionale di ricerca e soccorso Basarnas.

Le frane si verificano regolarmente in Indonesia durante la stagione delle piogge, tra novembre e aprile, ma da qualche tempo si verificano anche al di fuori della stagione umida. In alcune regioni il fenomeno è stato esacerbato dalla deforestazione. Il cambiamento climatico ha portato anche a un’intensificazione delle tempeste, con piogge più intense, inondazioni improvvise e venti più forti in tutto il vasto arcipelago. A maggio, almeno 67 persone sono morte in seguito alle piogge torrenziali e alle colate di lava fredda causate dall’eruzione del Monte Marapi, nella parte occidentale di Sumatra.

