Influenza Aviaria: finanziamento per 590 milioni a Moderna per sviluppare vaccini a RNA messaggero

Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti ha annunciato un finanziamento di circa 590 milioni di dollari destinato a Moderna per sviluppare vaccini a RNA messaggero (mRNA) contro le pandemie influenzali, in risposta alla crescente preoccupazione per l’influenza aviaria. L’obiettivo principale del finanziamento è “potenziare le capacità della tecnologia mRNA in modo che gli Stati Uniti siano preparati a rispondere ad altre malattie infettive emergenti“, ha dichiarato il Dipartimento in un comunicato ufficiale.

Il finanziamento consentirà a Moderna di accelerare la creazione di un vaccino mRNA contro il virus H5N1, progettato per offrire una protezione mirata contro i ceppi attualmente in circolazione tra bovini e volatili. “Accelerare lo sviluppo di nuovi vaccini ci permetterà di essere all’avanguardia e di garantire che gli americani abbiano gli strumenti necessari per stare al sicuro“, ha affermato Xavier Becerra, Segretario alla Salute uscente, sottolineando che “le varianti dell’influenza aviaria si sono dimostrate particolarmente imprevedibili e pericolose per l’uomo in passato“.

