Grave insicurezza alimentare: milioni a rischio tra conflitti e sfide economiche

Secondo una nuova valutazione della sicurezza alimentare, quasi un terzo della popolazione libanese sta affrontando una grave insicurezza alimentare a seguito dell’escalation del conflitto alla fine del 2024 e l’impatto delle ostilità sull’agricoltura e sull’economia implica che la ripresa sarà probabilmente lenta. L’analisi Integrated Food Security Phase Classification (IPC) sul Libano, sviluppata da FAO, WFP e Ministero dell’Agricoltura, mostra che circa 1,65 milioni di persone in Libano stanno ora affrontando livelli di crisi o emergenza di insicurezza alimentare (fase IPC 3 o superiore), rispetto a 1,26 milioni prima dell’escalation. Nel frattempo, 201.000 persone stanno lottando con livelli di emergenza (fase IPC 4), il doppio del numero precedente.

“Il peggioramento della sicurezza alimentare in Libano non è una sorpresa”, ha affermato Matthew Hollingworth, rappresentante del WFP in Libano. “Sessantasei giorni di guerra, preceduti da mesi di conflitto, hanno distrutto vite e mezzi di sostentamento. Mentre alcuni possono tornare a casa dopo il cessate il fuoco, altri affrontano la dura realtà di non avere più una casa in cui tornare. In questo momento critico, la nostra missione è chiara: supportare il governo e la gente nella ricostruzione delle loro vite e dei loro sistemi alimentari”.

Il rapporto prevede che l’insicurezza alimentare persisterà nei prossimi tre mesi, senza un ritorno a breve termine alle condizioni precedenti alla crisi. Con le sfide future, gli sforzi umanitari in corso per sostenere la ripresa saranno fondamentali.

“L’escalation delle ostilità ha avuto un impatto grave sui mezzi di sostentamento degli agricoltori, nonché sulle risorse e sulle infrastrutture agricole, portando a un’accresciuta insicurezza alimentare e minacciando la sostenibilità delle attività agricole”, ha affermato Veronica Quattrola, rappresentante della FAO in Libano ai Ha aggiunto. “La FAO è ferma nel suo impegno per aiutare gli agricoltori a riprendere la produzione e sostenere le comunità nella ricostruzione e nel rafforzamento della loro resilienza”.

Le popolazioni di rifugiati del Libano sono particolarmente a rischio, ha osservato il rapporto. Circa 594.000 rifugiati siriani (il 40% della popolazione di rifugiati siriani) e 89.000 rifugiati palestinesi (il 40% della popolazione di rifugiati palestinesi) sono classificati come in fase IPC 3 (crisi) o superiore. Circa 970.000 residenti libanesi (il 25% della popolazione) rientrano nella stessa fascia.

Il conflitto ha gravemente sconvolto l’attività economica e i mezzi di sussistenza in tutti i settori, ha affermato il rapporto, notando che i mercati stavano ancora lottando per rimettersi in piedi nonostante il cessate il fuoco di novembre. La brusca flessione aggrava quella che era già una crisi economica prolungata. L’economia libanese si è contratta del 34% in termini di PIL reale dal 2019, con investimenti stagnanti. La malnutrizione continua a rappresentare un rischio significativo in Libano, in particolare tra bambini, adolescenti e donne. Uno studio recente ha rivelato che tre bambini su quattro sotto i cinque anni seguono diete con pochissima diversità, il che li rende vulnerabili al ritardo della crescita e al deperimento.

Nel 2024, il WFP ha fornito assistenza alimentare a 750.000 persone sfollate a causa dei combattimenti, fornendo pasti caldi, scorte alimentari e assistenza in denaro alle persone nei rifugi e nelle comunità in tutto il Libano. Quest’anno prevede di assistere 2,5 milioni di persone, tra cui quasi 900.000 rifugiati siriani in Libano. Il ministro ad interim dell’agricoltura, il dott. Abbas Al-Hajj Hassan, ha sottolineato l’importanza della sostenibilità, della trasparenza e della fiducia nei progetti agricoli, evidenziando l’incontro come risultato di grandi sforzi e solide partnership tra le parti interessate. Ha affermato: “queste partnership rafforzano la nostra nazione, che ha bisogno del supporto di organismi internazionali e partner locali. Una cooperazione duratura è fondamentale per raggiungere uno sviluppo sostenibile per il settore agricolo del Libano”. Il dott. Al-Hajj Hassan ha sottolineato l’importanza nazionale della valutazione dei danni causati dalla guerra di Israele con il Libano, osservando: “questo processo è iniziato il primo giorno di questa guerra, dando vita a comitati tecnici congiunti con organizzazioni internazionali e partner locali, consentendo valutazioni efficaci”. Ha affermato l’obiettivo del progetto di risarcire gli agricoltori colpiti: “la nostra priorità è garantire i finanziamenti per i danni e lavoreremo instancabilmente per raggiungere questo obiettivo”. Ha concluso ribadendo l’impegno del ministero per uno sviluppo agricolo sostenibile e la collaborazione con tutti i partner per affrontare le sfide del Libano. Prima dell’intensificarsi del conflitto, il 23 % della popolazione (rifugiati libanesi, siriani e palestinesi) era già classificato come fase IPC 3 o superiore (aprile-settembre 2024), per un totale di 1,26 milioni di persone in condizioni di insicurezza alimentare acuta.

