Intelligenza artificiale e robot, Samsung punta sugli umanoidi

Samsung Electronics ha annunciato un’importante espansione nel settore della robotica avanzata, confermando l’investimento in Rainbow Robotics, azienda coreana specializzata in robot umanoidi. Dopo aver acquisito il 14,7% delle azioni nel 2023, Samsung aumenterà la propria partecipazione al 35%, trasformando Rainbow Robotics in una sua filiale. Questo passo strategico combina l’esperienza di Rainbow Robotics nello sviluppo di umanoidi con le competenze di Samsung nell’intelligenza artificiale applicata, mirando a creare robot intelligenti di nuova generazione capaci di interagire in modo naturale con l’ambiente.

Rainbow Robotics, fondata nel 2011 da ricercatori del Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST), è già nota per aver sviluppato “Hubo“, il primo robot bipede della Corea. Oltre a questa innovazione, l’azienda progetta dispositivi collaborativi e autonomi, che Samsung potrebbe utilizzare nelle sue fabbriche in Corea del Sud. L’obiettivo è migliorare l’efficienza lavorativa attraverso robot dotati di algoritmi di intelligenza artificiale capaci di apprendere e analizzare dati ambientali.

Per guidare questa nuova fase, Samsung ha creato il “Future Robotics Office“, diretto dal dottor Jun-Ho Oh, membro fondatore di Rainbow Robotics e figura di spicco nella robotica. Questo centro coordinerà lo sviluppo di nuove soluzioni robotiche, puntando su umanoidi che potrebbero rappresentare un pilastro per la crescita futura di Samsung.

