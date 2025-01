Iran, bloccati 25 milioni di barili di petrolio in Cina da sei anni: il motivo

MeteoWeb

L’Iran sta spingendo per recuperare 25 milioni di barili di petrolio dalla Cina, bloccati da 6 anni nei porti cinesi a causa delle sanzioni imposte dall’allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo hanno affermato tre fonti iraniane e una cinese. Trump tornerà in carica il 20 gennaio e gli analisti affermano che dovrebbe rafforzare nuovamente le sanzioni sulle esportazioni di petrolio iraniano per limitare le entrate di Teheran, come fece durante il suo primo mandato presidenziale. La Cina – che afferma di non riconoscere le sanzioni unilaterali – negli ultimi anni ha acquistato a prezzi scontati circa il 90% delle esportazioni di petrolio di Teheran, facendo risparmiare miliardi di dollari alle sue raffinerie.

Il petrolio bloccato, del valore di 1,75 miliardi di dollari ai prezzi odierni, evidenzia però le sfide che l’Iran sta affrontando nella vendita anche in Cina. Il Ministero del Petrolio iraniano non ha risposto ad una richiesta di commento. Interrogato sul petrolio bloccato, il Ministero degli Esteri cinese ha detto che la cooperazione della Cina con l’Iran è legittima, ma non ha fornito ulteriori commenti.

Le mosse dell’Iran

Nonostante alcune delle sanzioni più dure dell’Occidente, l’Iran ha costruito un commercio globale ruggente per il suo petrolio, affidandosi ad una flotta ombra di petroliere che nascondono la loro attività. La maggior parte del greggio iraniano venduto alla Cina viene nuovamente documentato come non iraniano in rotta verso i porti cinesi. Secondo due delle quattro fonti a conoscenza delle spedizioni, il petrolio bloccato è stato documentato come greggio iraniano quando la compagnia petrolifera nazionale iraniana NIOC lo ha consegnato ai porti cinesi, nell’ottobre 2018, utilizzando le esenzioni concesse da Trump.

La NIOC ha immagazzinato il petrolio nei porti di Dalian e Zhoushan nella Cina orientale, dove aveva affittato delle cisterne. L’affitto delle cisterne ha dato alla NIOC la flessibilità di vendere petrolio in Cina o di spedirlo ad altri acquirenti nella regione. All’inizio del 2019 Trump ha eliminato le esenzioni e, secondo tre delle quattro fonti, il petrolio non ha mai trovato acquirenti o superato la dogana cinese ed è rimasto bloccato nelle cisterne.

