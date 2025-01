Italia-Arabia, firmati 5 accordi per il Piano Mattei: i punti delle collaborazioni

MeteoWeb

In occasione della visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Arabia Saudita sono stati sottoscritti cinque accordi nell’ambito del ‘Piano Mattei’ per l’Africa. Cassa Depositi e Prestiti ha sottoscritto due accordi, uno con Saudi Fund for Development (Fondo Saudita per la Cooperazione allo Sviluppo) e l’altro con la società saudita Acwa Power entrambi finalizzati alla collaborazione per la promozione di progetti nelle nazioni africane e nei settori prioritari del Piano Mattei. Sace ha perfezionato due intese con Acwa Power (del valore di 500 milioni di euro) e BADEA (Banca Araba per lo Sviluppo Economico in Africa) per garantire progetti in Africa nei settori prioritari del Piano. Ansaldo energia ha firmato con Acwa Power un accordo di collaborazione per progetti energetici in Africa.

