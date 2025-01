Italia, doppio incontro con la Repubblica Ceca: energia, spazio e auto

MeteoWeb

“Siamo soddisfatti dell’ampia convergenza riscontrata a livello europeo sul non-paper relativo al settore automotive, presentato nelle scorse settimane dall’Italia e dalla Repubblica Ceca. È cruciale intensificare queste azioni di cooperazione, anche per le industrie energivore e il settore dello Spazio, adottando una visione strategica e di lungo periodo”. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione dell’incontro bilaterale a Palazzo Piacentini con il ministro dei Trasporti della Repubblica Ceca, Martin Kupka.

Nel corso del confronto, Urso ha anche presentato al ministro Kupka i principali contenuti del non-paper relativo alle industrie energivore e sulla revisione del Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (Cbam), attualmente all’esame degli altri Stati membri. I due Ministri hanno inoltre discusso di Space Economy e della necessità di definire un quadro normativo comune che garantisca sicurezza, resilienza e sostenibilità nelle operazioni e attività spaziali europee.

Infine, sottolinea il Mimit, è stato affrontato il tema del rafforzamento della cooperazione bilaterale volto a favorire la reciproca attrazione di investimenti, con particolare attenzione sia ai settori tradizionali, come i macchinari industriali e i mezzi di trasporto, sia a quelli innovativi, come le fonti energetiche di nuova generazione, l’automazione industriale e lo Spazio.

Salvini vede omologo Kupka, focus su auto e ferrovie

Incontro al Mit tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini e il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti della Repubblica Ceca Martin Kupka per fare il punto sui dossier di comune interesse, con “l’auspicio condiviso di incrementare la cooperazione tra i due Paesi”, fa sapere il dicastero di Porta Pia in una nota. Tra le altre cose, Italia e Repubblica Ceca hanno presentato una proposta congiunta al Consiglio Trasporti e a quello Competitività “per una politica europea rinnovata nel settore automobilistico” con l’obiettivo di trovare “un equilibrio tra competitività e ambizione climatica”. Proprio il futuro dell’automotive potrebbe essere al centro della discussione del Consiglio Europeo di marzo e servirà a offrire ulteriori spunti per la redazione del piano d’azione industriale dell’Unione europea.

Grande attenzione, poi, è stata riservata alla cooperazione ferroviaria: “l’Italia – ricorda il Mit – ha sostenuto l’iniziativa promossa dalla Repubblica Ceca per lo sviluppo dei collegamenti ferroviari ad alta velocità tra le capitali del Vecchio continente”.

Sempre sul fronte europeo “è stata ribadita la comune determinazione affinché continui il cofinanziamento europeo per i progetti Ten-T e dell’alta velocità”. L’incontro tra Salvini e Kupka è stato “estremamente concreto e cordiale, è durato più di un’ora e al più presto ci saranno nuovi contatti”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.