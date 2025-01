L’Italia preoccupata per il costo dell’energia: il messaggio all’Ue tira in ballo il… Covid 

MeteoWeb

“Se non abbiamo un prezzo unitario europeo dell’energia a questo punto l’Europa deve reagire come ha reagito quando c’è stato il Covid con i vaccini”. Così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini nel corso dell’evento a Milano sul rinnovo dell’accordo tra Intesa Sanpaolo e Confindustria per il sostegno alle imprese. “Alla Commissione europea – aggiunge – chiederemo ovviamente di mettere al centro l’industria, ma perché se non mettiamo al centro l’industria diventa un problema”, dice. “Ancora oggi – spiega il presidente di Confindustria – noi soffriamo il costo dell’energia che è quasi il doppio, questa mattina 142 euro al megawattora contro i 70euro della Francia, i 101 della Germania e gli 86 della Spagna, è logico che per noi il tema energia è un tema fondamentale da affrontare”, conclude.

