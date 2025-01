In Italia un referendum sul nucleare? L’annuncio di Matteo Salvini

MeteoWeb

“Sono assolutamente a favore del ritorno all’utilizzo dell’energia nucleare di ultima generazione, la più verde e più sicura. Ti garantisce energia giorno e notte e indipendenza energetica. In Francia la bolletta della luce è molto più bassa per le famiglie e le imprese. Sono assolutamente un favore anche a un referendum per chiedere se gli italiani sono favorevoli o contrari”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una diretta social.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.