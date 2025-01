Italia-Ucraina, l’esito dell’incontro tra Crosetto e Zelensky: l’annuncio social

MeteoWeb

“Ho incontrato il Ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, durante la sua visita in Ucraina. Ho ringraziato l’Italia, il suo governo e il popolo italiano per il supporto militare e gli sforzi compiuti nell’ambito della presidenza italiana del G7, in particolare nel rafforzamento delle sanzioni contro lo Stato aggressore”. Lo afferma il presidente ucraino Volodomyr Zelensky, in un post su ‘X’.

Con Crosetto, scrive Zelensky, “abbiamo discusso di come potenziare la difesa aerea dell’Ucraina, addestrare i nostri soldati e il personale tecnico in Italia e ampliare la cooperazione tra le aziende di difesa, inclusa la produzione congiunta e la sua localizzazione in Ucraina. Ho sottolineato l’importanza di investire nell’industria della difesa ucraina, in particolare nella produzione di droni. Abbiamo parlato anche dei preparativi per la conferenza di ripresa dell’Ucraina, che si terrà a luglio a Roma, e delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Ho sottolineato che la garanzia più efficace è l’adesione dell’Ucraina alla Nato, poiché apre la strada a una pace giusta e duratura in Europa”.

