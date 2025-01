Kenya, aereo leggero precipita su strada trafficata: 3 morti

MeteoWeb

Tragico incidente sulla strada trafficatissima che collega l’aeroporto di Malindi a Mombasa, in Kenya: un aereo leggero è precipitato a pochi metri dall’aeroporto, nei pressi della cittadina di Kwachocha, lungo l’arteria Malindi-Mombasa che in quel momento era percorsa da moltissime persone, in auto o con altri mezzi. Tre le vittime e diversi i feriti. Il velivolo, prima di prendere fuoco, avrebbe colpito vari passanti mentre i 2 piloti, espulsi dal mezzo, sono stati soccorsi e ricoverati in ospedale. Tra le vittime una donna in bicicletta, un motociclista e un altro passante coinvolto dall’incendio dell’aereo.

