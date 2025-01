Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards 2025: UNIMONT partner della 6°edizione

MeteoWeb

UNIMONT, polo alpino dell’Università degli Studi di Milano, è partner tecnico della 6° edizione del Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards 2025 un’iniziativa promossa dal Lagazuoi Expo Dolomiti che seleziona, valorizza e premia i progetti, i prodotti e le idee innovative nell’ambito della montagna. Le categorie in concorso sono tre: servizi digitali e app per il turismo montano, attrezzature e abbigliamento per la montagna, produzioni enogastronomiche di montagna.

UNIMONT, in particolare, è partner della categoria: “Servizi digitali e app per il turismo montano” che ha l’obiettivo di premiare aziende, start-up, enti e associazioni che si distinguono per la valorizzazione, conoscenza e promozione della montagna, ovvero progetti che attraverso servizi innovativi o nuove tecnologie, permettano di estendere a nuovi clienti e a nuovi fruitori, l’esplorazione e la conoscenza della montagna, e che permettano al contempo di valorizzare e qualificare i luoghi ospitanti.

I dettagli

Una giuria di esperti selezionerà le tre migliori proposte che avranno l’opportunità di esporre i loro progetti/prodotti al Lagazuoi Expo Dolomiti da marzo 2025 a febbraio 2026. L’opening della mostra e la proclamazione del vincitore avrà luogo al Lagazuoi Expo Dolomiti sabato 29 marzo 2025.

