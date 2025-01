Lanciato con successo il satellite SpainSat NG-I: il ruolo di Airbus

MeteoWeb

Il primo dei due satelliti SpainSat di nuova generazione costruiti da Airbus, SpainSat NG-I, è stato lanciato con successo a bordo di un razzo Falcon 9 da Cape Canaveral, negli Stati Uniti. Operato da Hisdesat per le Forze Armate spagnole, il satellite per comunicazioni sicure più avanzato d’Europa, operante in banda UHF, Ka e X, entrerà in servizio in orbita geostazionaria a partire dalla seconda metà del 2025, dopo le fasi di test e messa in servizio iniziali.

“Il lancio di SpainSat NG-I dotato di una tecnologia di comunicazione sicura all’avanguardia, grazie alla nostra piattaforma Eurostar Neo, leader del settore, è un passo importante per la sovranità spagnola ed europea. Il suo carico utile innovativo, che costituisce oltre il 45% del satellite, è il risultato di uno sforzo congiunto dell’industria spaziale spagnola, guidata da Airbus”, ha dichiarato Alain Fauré, Head of Space Systems di Airbus Defence and Space.

Airbus Defence and Space, in qualità di prime contractor, ha progettato, integrato e testato il satellite presso i propri stabilimenti di Tolosa. Airbus in Spagna ha inoltre sviluppato l’innovativo sistema di antenne attive di trasmissione e ricezione in banda X, le cui prestazioni sono equivalenti a quelle di 16 antenne tradizionali. Queste antenne attive conferiscono al satellite un’eccezionale flessibilità e resilienza. Il loro software consente loro di adattarsi e modificare la copertura fino a 1.000 volte al secondo oltre a rilevare, geolocalizzare e mitigare interferenze multiple e simultanee con elevata precisione. Il satellite è inoltre progettato per resistere alle radiazioni e proteggersi da un’eventuale esplosione nucleare.

I satelliti SpainSat NG offriranno una capacità di comunicazione decuplicata rispetto alla generazione precedente, consentendo la trasmissione di un maggior numero di dati in tempi più rapidi e con una copertura estesa a due terzi della superficie terrestre. Il satellite gemello SpainSat NG-II, attualmente in fase di costruzione e collaudo presso le strutture di Airbus Defence and Space, sarà completato entro la fine del 2025.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.